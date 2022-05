13 activiteiten rond Week van de Bij in Beringen

De negende editie van de Week van de Bij loopt van zondag 29 mei tot en met zondag 5 juni. Stad Beringen zet zich al enkele jaren in als bijvriendelijke gemeente en organiseert dit jaar in totaal maar liefst 13 activiteiten. “Zo zal meter Britt van Marsenille, die zelf imker is, vertellen over het belang van bijen tijdens een lezing in de bib,” weet schepen van Bibliotheek Jessie De Weyer (N-VA). Daarnaast zet de bibliotheek boeken en films over bijen in de kijker en kan je er terecht voor de bijenexpo met kleurwedstrijd. Tijdens een workshop bouwen kinderen hun eigen insectenhotel en vertelt de stadsimker op kindermaat over bijen.Er werden ook wandelingen en fietstochten rond bijen uitgetekend die starten aan be-MINE.