11 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed

De controles vonden plaats in de Groendreef in Tessenderlo, de Aubruggestraat in Ham en de Paalsesteenweg in Beringen. Negen rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken omdat de bestuurders te veel gedronken hadden, 2 andere rijbewijzen werden ingetrokken omdat de bestuurders reden invloed van drugs. Er werden ook drie personen beboet omdat ze de veiligheidsgordel niet of verkeerd droegen. Eén persoon beschikte niet over een geldig rijbewijs en één voertuig ontving een proces-verbaal omdat deze té veel personen vervoerde.