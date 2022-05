Wonen in een rustige buurt op een halfuurtje van ’t stad? Dan is nieuwbouwproject Hagelberg iets voor jou

Kinderopvang, sportmogelijkheden, een apotheek of een supermarkt. Noem maar op en het is in de buurt van residentie Hagelberg in de Frederik-Hendrikstraat in Berendrecht. “En dat terwijl het nieuwbouwproject middenin het groen ligt”, aldus Yves Baluwé en Peter Patteet van Durabrik. Ontdek hier wat het project nog meer te bieden heeft.

• 50 jaar ervaring

Dat Durabrik expertise heeft, is een understatement. Met meer dan 50 jaar ervaring bouwden ze duizenden huizen en creëerden ze honderden verkavelingen over het hele land. “Momenteel is met Joost en Claudia Callens de tweede generatie van het familiebedrijf aan zet”, aldus Yves en Peter. “Zij gaan nog verder dan het klassieke sleutel-op-de-deurverhaal en kiezen resoluut voor bouwoplossingen die perfect passen bij het leven van nu. Hagelberg is daar een goed voorbeeld van.”

• Voor ieder wat wils

Bij Hagelberg vind je 21 huizen en 32 appartementen verspreid over twee residenties. De huizen – je kan kiezen tussen een halfopen of gesloten bebouwing - hebben een woonoppervlakte tot 185 vierkante meter. Sommige daarvan hebben boven drie slaapkamers onder een plat dak. Enkele andere woningen beschikken op de eerste verdieping over drie slaapkamers en daarboven nog een vierde ruimte die je naar keuze kan inrichten. De appartementen hebben dan weer één tot drie slaapkamers.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je stek in te richten. © Durabrik

• Toplocatie

Verder is de residentie uitstekend gelegen. Het ligt middenin het polderlandschap aan een groen plein van ongeveer één hectare groot. De woningen hebben een carport of garage, de appartementen een ondergrondse parkeerplaats met laadpaalclusters. Daarbij wordt de bezoekers vriendelijk gevraagd om hun auto op de buurtparking te laten, waardoor het een autovrije site zal zijn. “Het is er met andere woorden rustig vertoeven en dat terwijl alles in de buurt is. In 30 minuten ben je zelfs in het hartje van Antwerpen”, aldus Yves.

• Tips en tricks voor de afwerking

Nog een voordeel is dat Durabrik binnenhuisarchitecten heeft die je gratis begeleiden naar jouw woondroom. “Onze experts tonen je met plezier alle mogelijke stijlen en materialen”, zegt Peter. “Bovendien geven ze tips en tricks om tot de afwerking te komen die je voor ogen hebt. Wat jij mooi vindt, proberen we altijd in een praktisch en duurzaam jasje te steken.”

• Future proof

Want tot slot is duurzaamheid iets wat Durabrik zeer belangrijk vindt. “Met EcoPuur beschikken we over de ideale partner voor de bouw van energiezuinige woningen”, aldus Yves. “Dankzij driedubbele beglazing, zonnepanelen en vloerverwarming hebben de appartementen een E-peil van 30. Bij de huizen ligt dat tussen de 23 en 30, wat zelfs beter is dan de norm. Zo is je nieuwe stek helemaal klaar voor de toekomst.” “Snel zijn is de boodschap, want er is nog maar één woning te koop”, vult Yves nog aan.

Wil je meer informatie over het woonproject in de Frederik-Hendrikstraat? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

