Recyclagepark Berendrecht maakt plaats voor bos: “Zoals het ooit geweest is”

Het recyclagepark bevindt zich in een groene bufferzone tussen de haven en de dorpskern van Zandvliet maar de milieuvergunning verliep in oktober 2021. Daarom besloot de stad om het te slopen. Het kleine personeelsgebouw en de opslagruimte worden ontmanteld, en de verhardingen en omheiningen verdwijnen. In de plaats komen nieuwe aanplantingen, aangepast aan de omgeving en de bodem. Als alles vlot verloopt, kan de sloop in september 2022 plaatsvinden, zodat de groendienst de aanplantingen nog dit najaar kan voorzien.

“Dit is een mooi voorbeeld van vergroening, een leidraad die we vanuit stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening steeds willen hanteren”, benadrukt Annick De Ridder (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. “Meer groen creëren waar dat kan of waar dat zelfs oorspronkelijk voorzien was. Met de sloop van het recyclagepark gaan we voor ‘meer groen’ door ‘weer groen’.”