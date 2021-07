Record! Vrienden spelen 54 uur darts voor het Guinness Book én het goede doel: “Niet gedacht dat ik dat dartbord zo scherp zou blijven zien”

Zandvliet/Deurne/Brecht/Herentals/Veltem ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh mag dan schitteren op de World Matchplay , voor een wereldrecord darts moest je zondag in Zandvliet zijn. Vier vrienden wierpen zich daar in het Guinness Book of Records. Zondagmiddag, na 54 onafgebroken uren spel, plantte de laatste pijl zich in het bord. Niemand deed ooit beter. De uitdaging was er één voor het goede doel: kankerpatiënten aan chemomutsen helpen.

51 uur en 3 minuten: minstens zolang moesten Kevin Orban (Brecht), Vincent Diels (Herentals), Michael Ringoet (Veltem) en Yannick Bogers (Deurne) het volhouden om de langste dartwedstrijd aller tijden op de tabellen te zetten. Het kwartet begon er vrijdag 23 juli aan, even na 9 uur. Zondag om 12.05 uur mochten ze juichen in café De Dry Claveren, hartje Zandvliet. Na twee dagen met vooral water en cola kon er eindelijk een frisse pint vanaf.

Quote Sandra koos ervoor om een chemomuts te dragen. Het zieken­fonds vindt die mutsjes luxe en betaalt niets terug. Daarom wilden we iets organise­ren wat zoveel mogelijk patiënten die financiële last bespaart. Kevin Orban

Bij Kevin Orban kregen de emoties meteen de bovenhand. De wereldrecordpoging was zijn idee. Enkele maanden geleden viel voor zijn vrouw Sandra Scheynen een vreselijke diagnose: borstkanker. Ze werd geopereerd en stond voor een zware chemokuur. “Haarverlies is onvermijdelijk. Sandra koos ervoor om een chemomuts te dragen. We kochten er zes, 50 euro per stuk. Het ziekenfonds vindt die mutsjes luxe en betaalt niets terug. Daarom wilden we iets organiseren dat zoveel mogelijk patiënten die financiële last bespaart.”

Pink Flight

En dus kwam er een dartmarathon. Kevin, Vincent, Michael en Yannick kenden mekaar van online matchen tijdens de lockdowns. Via Pink Flight zouden ze tijdens een livestream een gooi doen naar 100.000 euro. Waarom Zandvliet? Yannicks schoonbroer Vinnie Pellis is de cafébaas van De Dry Claveren. Darts is er een geliefde bezigheid.

Volledig scherm Kevin Orban, ook na meer dan 50 uren spelen gefocust spelend. © Klaas De Scheirder

Niet dat het viertal zich in een soort olympische voorbereiding stortten. De meesten van hen gingen donderdag nog gewoon werken. De nacht van zaterdag op zondag kregen ze het toch kwaad. “Maar vraag me nu niet wanneer juist”, zegt Yannick, technicus bij een telecombedrijf. “Fysiek, emotioneel en mentaal word je zo getest dat het tijdsbesef wegvalt.” Michael, vloerder van beroep, had volgens supporter Andy Quireyns echt niets meer nodig om in slaap te vallen. “Als je hem een duwtje had gegeven, was hij blijven liggen.”

Geen bier

Vincent, die vorig jaar zijn moeder door kanker verloor en dus heel goed weet wat de ziekte aanricht in een familie, zag er al bij al nog vrij fris uit. “Ik had verwacht dat ik het dartbord niet meer scherp zou zien, maar dat valt geweldig mee. Ik heb het bij frisdrank gehouden. Drink je bier, dan moet je te vaak naar het toilet.”

En die verloren tijd gaat van de vijf minuten pauze af die elke speler per uur krijgt. Die pauzes mag je wel opsparen. Toen het record een feit was, gunden de vier vrienden zichzelf een klein uur rust. Kevin bracht meteen zijn vrouw op de hoogte. Zij zou later nog naar het café komen. Want stoppen met een nipt record: geen denken aan. “Guinness Book moet op basis van de opgenomen beelden beslissen of alles reglementair is gebeurd”, zegt Andy. “Voor de veiligheid kan er dan best nog enkele uren langer worden gespeeld.”

Bijslapen

Het plan was om tot zondag 22 uur door te gaan. En daarna: bijslapen. Want twee nachten slaap overslaan, blijft wel even in je lijf hangen. “Het zal dinsdag ‘pikken’ voor wie gaat werken.” Maar even na 15 uur was het welletjes geweest. Het vorige record was met 3 uren verpulverd.

De beoogde 100.000 euro zat er niet in. Zondag rond de middag stond de teller voorlopig op circa 4.000. Kevin Orban is dan ook vastbesloten: “Sandra en ik denken eraan om een vzw op te richten die een aantal extra initiatieven opzet. We rusten niet voor we die 100.000 euro halen.”

Meer info kan je vinden op de pagina voor de crowdfunding of op de website. Mailen kan ook naar pinkflightbenelux@gmail.com

Volledig scherm Emotioneel moment voor Kevin Orban: nu het record binnen is, belt hij met zijn vrouw Sandra, die herstelt van kanker. © Klaas De Scheirder