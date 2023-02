Nieuw gansrijdersseizoen gaat van start

Antwerpen Grote hoeveel­heid lachgas in beslag genomen

Het wijkteam van Borgerhout organiseerde vrijdagavond en -nacht een grote actie in samenwerking met de collega’s van de wijkwerking en de mobiele eenheid. Verschillende mensen werden gecontroleerd die drugs op zak hadden of gebruikten. In één café werd er veel lachgas in beslag genomen.