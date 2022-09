Lillo staat in de kijker tijdens Scheldefestival

Merksem Gevel beklad met enkele woorden waaronder ‘coke’, drie verdachten opgepakt en mogelijk explosie­ven gevonden in Merksem

Het was vrijdagnacht opnieuw prijs aan de woning van Gianni en Giorgi F aan de Rietschoorvelden in Merksem. Nadat er eerder deze week een vuurwerkbom in de voortuin belandde, werd deze keer de gevel beklad met rode verf. De boodschap is niet helemaal duidelijk, maar het laatste woord lijkt op ‘coke’. In de onmiddellijke omgeving heeft het SRT-team van de politie drie verdachten kunnen arresteren. Onder een wagen werd een explosief aangetroffen. Dat is later door Dovo op een veilige plaats tot ontploffing is gebracht.

