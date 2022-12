Keuken beschadigd na brand in pizzeria in Berendrecht

Beveren Ongeval op de N485: weg tijdje volledig versperd, verkeer kan weer passeren

Er is een verkeersongeval gebeurd op de N485 van Beveren naar Steendorp, ter hoogte van Haasdonk. De weg was daardoor een tijdje in beide richtingen versperd. Intussen is de rijbaan weer vrijgemaakt. Het ongeval zou aan de burg over de E17 plaatsgevonden hebben. Daardoor was er ook lichte hinder op het op- en afrittencomplex van de E17 in Haasdonk.

8 december