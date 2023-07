Gratis yogalessen in Zandvliet tijdens de zomer

Kieldrecht­se jongeren nemen met drie teams deel aan Budapest Rally: “Vorig jaar zelfs iemand ten huwelijk gevraagd voor extra punten”

Met vrienden heel Europa doorkruisen tijdens de ultieme roadtrip. Dat is het opzet van de Budapest Rally. Tijdens zeven indrukwekkende etappes wordt 2.500 km afgelegd vanaf de Citadel in Namen tot in Budapest. Kieldrecht is alvast goed vertegenwoordigd met maar liefst drie teams.