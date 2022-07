Dode bij ongeval op A12 aan afrit Zandvliet

beachvolleybal Prachtig resultaat voor Youna Coens in de Geberit Beach Tour in Leuven: “Volgende week opnieuw knallen in het ‘Future’ toernooi van de CEV”

De 17de editie van Leuven Beach werd op het Ladeuzeplein in tropische omstandigheden afgewerkt. In de kersverse opstelling - voor de nieuwe look mét beachbar en de upgrade werd 900 ton zand aangevoerd - was de achtste manche van de ‘Geberit Beach Tour een schot in de roos. Dit weekend stond het Belgisch kampioenschap op het programma, volgende week zijn de organisatoren van de Lizards-Lubbeek beachclub gastheer voor het internationaal ‘Future-event’ van de Europese Volleybal Federatie.

18 juli