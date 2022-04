Dennis Aendekerk uit Lillo is nieuwe keizer ganzenrijden

LilloGisteren, zondag 3 april, is voor het eerst in drie jaar tijd opnieuw een keizer in het ganzenrijden gekroond. Dennis Aendekerk uit Lillo kon de kop van de (dode) gans er als eerste aftrekken. Het ganzenrijden is een eeuwenoude traditie in de Antwerpse polderdorpen.

Sinds gisteren loopt er een nieuwe keizer van het ganzenrijden rond: Dennis Aendekerk werd gekroond onder het gejoel van honderden supporters, getooid in de kleuren van hun ganzenrijdersvereniging. Het 73e keizerschap vond plaats op de Botermarkt in Zandvliet, omdat de vorige keizer, Maarten Gabriëls, lid is van De Jonge Ruiters van Zandvliet.

Volgend jaar zal het ganzenrijden dus in Lillo plaatsvinden: Dennis Aendekerk van De Ware Gans uit Lillo kon de kop van de gans er als eerste aftrekken. Hij nam het op tegen 30 andere ganzenrijders die eerder koning werden in hun vereniging. Aendekerk werd al vijf keer koning, en kon nu ook de titel van keizer verzilveren.

Volledig scherm Dennis Aendekerk is de nieuwe keizer van het ganzenrijden. Hier op het moment vlak voordat hij de kop van de gans eraf trekt. © Pieter Aendekerk

Hoogste eer

De voorbije twee jaar werd het ganzenrijden afgelast door corona, dit jaar was het dus extra druk tijdens de strijd om het keizerschap. Het gansrijden is een eeuwenoude traditie die nog enkel beoefend wordt in de Antwerpse polderdorpen Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Stabroek, Hoevenen en Ekeren. Tijdens het folkloristische spel moeten deelnemers al rijdend op een paard de kop van een gans er proberen af te trekken, die ondersteboven aan een galg wordt gehangen. Wie daarin slaagt, wordt een jaar lang koning van zijn vereniging. Daarna nemen de koningen het tegen elkaar op voor de keizerskroon, de hoogste eer die een ganzenrijder kan behalen.

Volledig scherm Bij ganzenrijden wordt de kop van een gans eraf getrokken. © Pieter Aendekerk

Oude gans

Oorspronkelijk trachtte men de kop af te rukken van een levend opgehangen gans, waarvan de nek dikwijls ingesmeerd was met vet of olie. Sinds de wet op de dierenbescherming van 1929 worden geen levende dieren meer gebruikt. Tegenwoordig wordt een dierenarts gevraagd om een oude gans vooraf op een verantwoorde manier te doden. In elke gemeente zijn een of meerdere verenigingen actief. Het ganzenrijden is levendiger dan ooit: de meeste ganzenrijdersverenigingen moeten zelfs met wachtlijsten werken omdat er elk jaar maar maximaal 35 deelnemers aan de wedstrijd mogen deelnemen.

Volledig scherm Dennis Aendekerk is de nieuwe keizer van het ganzenrijden. © Pieter Aendekerk