Deelfietsen van Donkey Republic komen naar Berendrecht-Zandvliet-Lillo

ANTWERPEN Niet enkel grote nachtclubs maar ook danscafés en horeca beschermd tegen gentrifica­tie? Antwerps nachtleven in debat met stadsbe­stuur

Stadsfestival Full Circle ontvangt dit verlengd weekend 15.000 feestvarkens op meer dan twintig danstempels en exclusieve locaties in de stad. Maar meer dan een feestplek wil het festival het Antwerpse nachtleven representeren en mee het beleid vormen. Daarom werd er voor de derde keer in debat gegaan met schepen voor lokale economie Koen Kennis (N-VA) en enkele spelers uit de sector. “Dat de stad zones ontwikkelt die nachtclubs moeten beschermen tegen klachten van nieuwe bewoners, is een goede zaak, maar hoe kan het dat één buur de plannen van een danscafé zomaar kan dwarsbomen?”

10 november