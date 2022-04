Winkeluitbater verkoopt vervallen voeding: politie laat zaak sluiten

BORGERHOUT Allereer­ste Ramadan Bazaar om start vastenperi­o­de in te zetten: “Samen diversi­teit vieren”

Ook in Borgerhout - waar een grote Antwerpse moslimgemeenschap woont - is de ramadan of vastenperiode terug ingegaan. In het kleinste maar dichtst bevolkte district van de Koekenstad werd dat dit weekend gevierd met de allereerste editie van ‘Ramadan Bazaar’ op het Laar. Zevenhonderd buurtbewoners kwamen genieten van een laatste hap zolang de zon schijnt en een streepje muziek.

