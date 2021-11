Vrouw (19) overlijdt na aanrijding door vrachtwagen

ANTWERPEN Deejays Sake en Safe P veroverden als ‘white boys’ de draaita­fels van eerste zwarte discotheek van ‘t stad

“De eerste zwarte discotheek van Antwerpen.” Zo gaat club Funk You die legendarisch was tussen 1981 en 1995 nog steeds door het leven. Deze maand brengen deejays van toen Safe P en Sake de club terug tot leven op Oldskool Antwerp XL. “Iederéén wilde in Funk You draaien, dan had je status als deejay, in heel het land.”

