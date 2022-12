Voetbalclub Berchem Sport verliest vurigste supporter: “Jef had geel-zwart bloed in z’n aderen. Létterlijk”

Antwerpen REEKS. 6 keer eten onder 100 euro in Antwerpen: van een bijzonder huiskamer­ge­voel tot culinaire sterren zien

Lekker gaan eten in Antwerpen? Wij lijsten vijf weken lang op waar je dat het beste kan doen, per budget dat je eraan wil geven: onder de 10, 25, 50, 75 en 100 euro per persoon. Deze week: 6 adresjes in Antwerpen waar je heerlijk onder de 100 euro kan smullen. Van Italiaans en Aziatisch met een ster tot dineren in een museum.

