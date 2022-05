Vierdaagse kroegentocht met gratis concerten op 8 locaties tijdens ‘Berchem Tripelt’

Op elke locatie zal je een stempelkaart kunnen krijgen. Bij een bezoek aan een deelnemend café krijg je een stempel. “Heb je op zaterdag 4 juni minstens 3 stempels, dan trakteren we je tijdens het avondoptreden in c o r s o recht op een heerlijke Tripel d’Anvers”, luidt het bij stadsbrouwerij De Koninck, de organisator van het evenement.

Woensdag 1 juni kan je van 17 tot 22 uur terecht in de brouwerij zelf voor een groot feest. De dag daarop is het pintelieren geblazen in De Buis om 17.30 en café Tati om 19.30 uur. Vrijdag op diezelfde tijden in respectievelijk Alpheus en Cafe des Arts, waarna het zaterdag in café Luxor en Rood-Wit te doen is. Het slotoptreden in c o r s o vat aan om 21.30 uur.