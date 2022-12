Verdachten filmden hoe ze Steven (16) tiental keer met mes staken, familie verdachte (16) reageert

BerchemTwee van de drie verdachten na de mesaanval op Steven B. in Berchem zijn opgepakt. De 18-jarige S.N. uit Aalst is aangehouden voor moord, een 16-jarige uit Aalst wordt in een gesloten instelling geplaatst. De derde man is geïdentificeerd. Het gaat om een minderjarige.

De 18-jarige S.N. uit Aalst is aangehouden voor moord. Een tweede 16-jarige uit Aalst werd voor de jeugdrechter in Dendermonde geleid en wordt in een gesloten instelling geplaatst. “Hij werkt mee aan het onderzoek”, meldt zijn advocaat Dirk De Maerschalck aan onze redactie. “Hij is erg onder de indruk van de hele situatie, en had niet verwacht dat het zo zou aflopen. Of hij de dodelijke messteek heeft toegediend, daarop kan ik nu nog niet antwoorden. Het onderzoek is nog maar net begonnen.”

“Wij als familie hebben dit nooit gewild”, reageert de zus van de voorgeleide minderjarige kort. De jongen heeft twee zussen, waarvan eentje geneeskunde studeert. “We zijn enorm gekwetst door alles wat we hebben vernomen. Op dit moment kan ik niet veel zeggen, voor ons is het allemaal onduidelijk waarom dit heeft plaatsgevonden. Maar we vinden het triest wat er is gebeurd. Uiteraard zijn we als familie verdrietig en boos op onze broer. We moeten er voor hem zijn, maar we leven ook mee met de familie van het slachtoffer.”

De derde verdachte is reeds geïdentificeerd maar is nog op de vlucht. Op bewakingsbeelden is te zien dat de verdachten de steekpartij zelf gefilmd hebben. Op de beelden staan ze met een gsm in de hand. Er zouden minstens tien messteken zijn gegeven.

“De context en de omstandigheden zullen verder onderzocht worden, maar in deze fase van het onderzoek lijkt er een link te zijn met een vecht- en steekpartij van eind oktober in het Centraal Station van Antwerpen”, wil het parket nog kwijt. Beide incidenten zouden gekaderd zijn in het zogenaamde ‘drillrappersmilieu’.

Een afrekening onder ‘drillrappers’ is woensdag geëindigd in een drama. De 16-jarige scholier Steven B. kwam om het leven na een steekpartij. Er is sprake van een groepje andere jongeren dat het slachtoffer achtervolgde, waarna een van hen de jongen neerstak. “Er waren vier daders in een trainingspak”, vertelt de conciërge van het gebouw waar de feiten plaatsvonden. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de jongeman op sokken wegvlucht van zijn aanvallers.

