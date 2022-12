Twee verdachten opgepakt in Aalst na mesaanval die Steven (16) het leven kost: slachtoffer probeerde nog te vluchten op sokken

BerchemEen afrekening onder ‘ drillrappers ’ is vanochtend geëindigd in een drama. De 16-jarige scholier Steven B. kwam om het leven na een steekpartij. Er is sprake van een groepje andere jongeren dat het slachtoffer achtervolgde, waarna een van hen de jongen neerstak. Twee verdachten zijn opgepakt. “Er waren vier daders in een trainingspak”, vertelt de conciërge van het gebouw waar de feiten plaatsvonden. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de jongeman op sokken wegvlucht van zijn aanvallers.

KIJK. VTM NIEUWS-reporter Rob van Herck beschrijft wat de conciërge zag op de bewakingscamerabeelden: “Zeer gewelddadig, ze staken om te moorden”

“Vanmorgen om iets over half acht werd een 16-jarige jongen door een groep andere jongeren achternagezeten in de Wapenstilstandlaan", aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de politie. “Niet veel later ontstond er een discussie waarbij uiteindelijk geweld werd gebruikt. Hij werd neergestoken, waarbij hij zeer zwaar gewond raakte. Hij werd ter plaatse verzorgd en naar het ziekenhuis overgebracht.” Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, dat bevestigt het parket.



KIJK. Ooggetuigen vertellen hoe ze mogelijke verdachten zagen wegvluchten na de feiten

De conciërge van het gebouw waar de steekpartij plaatsvond, zag alles gebeuren: “Er waren vier daders in een trainingspak die de jongen messteken gaven. Hun gezichten kon ik niet zien.”

Volledig scherm Er zijn honden ter plaatse om te helpen met het sporenonderzoek. © Marc De Roeck

Steven B. woonde niet ver van de plaats waar hij werd neergestoken. Hij zou vanmorgen zijn opgewacht door de vier daders. Toen is hij al voor de eerste keer aangevallen. De politie trof vlak bij het ouderlijk huis van Steven B. schoenen aan, die het slachtoffer mogelijk is kwijtgespeeld tijdens de eerste schermutseling. Vervolgens sloeg hij op vlucht op zijn sokken, en achtervolgd door de daders, en even ver. De vader van Steven B. is nog naar buiten gekomen en riep om hulp bij twee schilders die de daders nog even hebben achtervolgd, maar alle hulp kwam te laat.

Er zijn twee verdachten opgepakt, waarvan een persoon meerderjarig en de andere minderjarig. Naar een derde verdachte, ook een minderjarige, wordt nog gezocht.

Volledig scherm Berchem steekpartij - het labo ter plaatse © Marc De Roeck

KIJK. Burgemeester Aalst: “We nemen op bestuurlijk vlak bijkomende maatregelen”

De burgemeester van Aalst spreekt van drie verdachten uit Aalst. “Dankzij een zeer goede verstandhouding en uitwisseling van gegevens tussen de politiekorpsen en parketten loopt het onderzoek volop. De politie van Aalst is extra alert. Op bestuurlijk vlak wordt door mij extra politie-inzet gegarandeerd op gevoelige plaatsen, waarvoor ook beroep wordt gedaan op Feres (Federale Reserve). Vergeldingsacties zijn in dat soort zaken helaas niet uit te sluiten en ik wil niets aan het toeval overlaten.”

Volgens D’Haese zou het gaan om een wraakactie onder zogenaamde ‘drillrappers’, een vreselijk fenomeen dat komt overgewaaid uit Chicago waarbij jongeren in video’s op sociale media pronken met extreem geweld en hiervan onderling scores bijhouden.

Volledig scherm © Marc De Roeck

De politie stelde vanmorgen perimeter in rond de plaats delict. “Het gerechtelijk lab en de lokale recherche komen ter plaatse voor sporenonderzoek.” Er werden ook honden ingezet. Die hebben iets verderop een handschoen gevonden. De politie zocht naar de daders in het milieu van de drillrappers in Antwerpen. Het zou gaan om een wraakactie na een eerdere steekpartij.

Centraal Station

Enkele weken geleden kwam het al tot een treffen tussen twee groepen jongeren in het Centraal Station in Antwerpen. Ook toen werd een jongeman neergestoken maar de verwondingen bleken achteraf mee te vallen. Toen kwam de politie ter plaatse en werden verschillende jongeren voor ondervraging meegenomen. Steven B. werd opgepakt na deze steekpartij en heeft daarna in een jeugdinstelling gezeten. Hij stond bovendien al twee jaar onder toezicht van een jeugdrechter.

Volledig scherm © Marc De Roeck

Alles wijst erop dat de groep die toen aangevallen werd, vanmorgen uit was op wraak en Steven B. daarom thuis stond op te wachten.

Volledig scherm © Marc De Roeck

KIJK. Faroek Özgünes: “Het is mogelijk dat een groep uit Aalst wraak heeft willen nemen na een eerder incident in Antwerpen”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Steekpartij Berchem © rv, Marc De Roeck