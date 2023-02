Tuin naast cultuurhuis Corso krijgt nieuwe invulling: “Laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren en buurtbewoners”

Update Drugsmili­eu viseert broer van ‘Blondie’ omdat hij voorschot­ten zou hebben buitge­maakt

Onbekenden hebben woensdagnacht een brandbom gegooid tegen de gevel van een pizzeria in de Abdijstraat. De eigenaar van de zaak is Ayoub C., de broer van ‘Blondie’ van de familie C. uit Mechelen die de afgelopen weken herhaaldelijk werd belaagd. Ayoub C. zou zich in het drugsmilieu als havenarbeider hebben uitgegeven en zo enkele honderdduizenden euro’s hebben opgestreken.