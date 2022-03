Tim rijdt naar Oekraïense grens om vluchtelingen op te halen: “Ze waren ongelooflijk dankbaar, bij het afscheid rolden de tranen over hun wangen”

Tim besliste begin vorige week om naar Polen te rijden. “Het plan ontstond uit een spontane impuls”, vertelt hij. “We hebben geen persoonlijke band met het land of hebben geen Oekraïense familie of vrienden. Na het zien van het nieuws over de oorlog zei ik tegen mijn man dat ik wilde helpen. Een van de appartementen die we verhuren komt binnenkort vrij en dat is een ideale plaats om vluchtelingen op te vangen. Ik besprak het met mijn man en samen beslisten we dat ik zelf die mensen ging halen.”

Veel enthousiasme

In een mum van tijd kwam het project van de grond. Tims vrienden en familie begonnen massaal geld en goederen in te zamelen. “Toen ik op het werk verlof vroeg en vertelde wat ik ging doen, wilden mijn collega’s ook helpen. Om iedereen op de hoogte te houden, maakte ik een Instagrampagina. Sindsdien zijn er nog meer mensen op de kar gesprongen. Het is leuk dat we zoveel enthousiasme en hulp krijgen. We worden overspoeld door materiaal en bekijken of we een container naar Oekraïne kunnen sturen.”

Op donderdag 10 maart vertrok Tim samen met zijn moeder in een busje naar de grensstad Lublin. “We hadden een online aanvraag ingediend bij de Poolse instanties om er vluchtelingen op te halen, maar kregen geen reactie. We hoorden dat de opvang heel chaotisch verliep en er lange wachtrijen waren, dus besloten we om naar bus- en treinstations te rijden. We troffen Oekraïense gezinnen aan die al dagenlang aan het ronddolen waren en kinderen die al huilend om hulp kwamen smeken.”

Dolgelukkig met knuffelbeer

Met behulp van Google Translate kon Tim beperkt communiceren met de vluchtelingen. Op die manier vond hij zes mensen die met hem mee naar België wilden gaan. “Twee van hen, een moeder en haar vijfjarig zoontje, zaten al minstens een nacht in een station te wachten. Ze hadden alleen maar de kleren die ze aanhadden en een plastic zakje. Mijn mama gaf de jongen een knuffelbeer, waarmee hij dolgelukkig was”, vertelt hij.

Na een lange rit kwam het gezelschap aan in België en zette Tim de vluchtelingen af bij gastgezinnen. “Ons appartement komt pas over enkele weken vrij, daarom gingen we op zoek naar andere plaatsen. Via Twitter kwam ik in contact met mensen die hun woonplaats aanboden. We zijn de mensen daar gaan afzetten. Ze waren ongelooflijk dankbaar, bij het afscheid rolden de tranen over hun wangen. Dat was een emotioneel moment voor ons allemaal.”

Ook deze week rijdt Tim opnieuw naar Polen om vluchtelingen op te halen. “We vertrekken vrijdag met ons busje dat is volgeladen met goederen. Een zestal mensen hebben mij al laten weten dat ze met hun eigen wagen mee willen. Of er een derde keer komt kan ik nu nog niet met zekerheid zeggen, maar ik zie het gebeuren dat we elk weekend gaan, zolang de oorlog duurt. Ik ben blij dat ik enkele mensen op die manier kan helpen, maar het is maar een begin. Er zitten nog altijd 38 miljoen mensen in Oekraïne waarvan er velen proberen te vluchten. Dat is hartverscheurend.”

