Opnieuw explosie in Berchem: woning familie E.H. al voor de vijfde keer geviseerd

Na de aanslag in Wilrijk een dag eerder, werd vannacht ook de woning van familie E.H. in de Deken de Winterstraat in Berchem geviseerd. Het is al de vijfde keer dat de woning het doelwit is van een aanslag uit het drugsmilieu. De teller van het aanslagen deze week in de stad staat hiermee op drie. Bekijk hieronder beelden van de schade:

Omstreeks 3.20 uur werden de bewoners van de Deken de Winterstraat in Berchem voor de vijfde keer op vier maanden tijd opgeschrikt. Dit keer door een explosief dat de voordeur zwaar beschadigde: “Het doelwit was een pand dat al verschillende keren geviseerd werd”, zegt Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. “In de buurt werden eerder ook al verdachte voertuigen onderschept die wellicht iets gelijkaardigs van plan waren. Ook de feiten zelf zijn gelijkaardig aan voorgaande keren. De voordeur is beschadigd, er vielen geen gevonden en er is een beperkte nevenschade.” Ontmijningsdienst Dovo, het gerechtelijk labo en de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse.

Pannenkoekenhuis

De eerste van de reeks aanslagen aan het huis van de familie E.H. dit jaar dateert van 17 juli. Ook toen ging het om een ontploffing. Een jaar eerder was dezelfde woning ook al het doelwit van een granaataanslag. Ook in 2019 en 2020 werd de familie El H. het doelwit van aanslagen. In juni 2020 ontplofte een handgranaat voor het pannenkoekenhuis Stacks in de Volkstraat. Een zoon van de familie was eerder vervolgd voor drugsmisdrijven. Hij kreeg in eerste aanleg dertig maanden cel voor het dealen van cocaïne. In beroep werd hij vrijgesproken. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) sloot het pannenkoekenhuis 11 september voor een maand na een derde aanslag op het pand, de familie deed niet veel later zelf de boeken toe.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De schade aan de voordeur. © Marc De Roeck

Op 2 september werd er in de Deken de Winterstraat ook al een gewapend commando opgepakt. Onder de verdachten waren twee Nederlanders van 18 jaar en één minderjarige van maar liefst 15 jaar.

Met de aanslag in Berchem staat de teller op drie deze week. Zaterdagnacht werd in de Pieter van Passenstraat op het Valaar in Wilrijk een woning geviseerd van een 90-jarige vrouw. Dit bleek een vergissing, en in de nacht van woensdag op donderdag werd in dezelfde straat het huis pal daarover getroffen door een explosie. Hier woont een alleenstaande vrouw met drie kinderen.

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm Ook Dovo kwam ter plaatse. © Marc De Roeck

Volledig scherm De geviseerde woning. © Marc De Roeck

Volledig scherm De schade aan de voordeur. © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck