Op- en afrit aan Grotesteenweg in Berchem op 4 september weer open

Livios "Antiwor­tel­doe­ken zijn het grootste misver­stand in de tuinwereld": groenex­pert onthult waarom je ze beter niet gebruikt

Tuinaanleggers en hobbytuiniers zetten antiworteldoeken in om onkruid te slim af te zijn. De doeken worden verwerkt onder tuinpaadjes of in groene borders en voorkomen ongewenst groen. Maar zijn ze wel echt zo efficiënt? Livios-tuinexpert Bart Verelst pleit tegen. “Antiworteldoeken zijn overbodig”, zo klinkt het. Hij legt aan bouwsite Livios uit waarom je ze beter niet gebruikt.