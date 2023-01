Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Berchem richting Nederland: 50 minuten file vanaf Kennedytunnel

EDEGEM Blokken bij de bomma? Voortaan ook studeren in woonzorg­cen­trum: “Mooie wisselwer­king tussen oud en jong”

Studenten uit het Antwerpse Edegem en omstreken kunnen voortaan ook in het woonzorgcentrum Immaculata studeren. De jongeren kunnen er in alle rust en stilte blokken in het vormingslokaal van het rusthuis. “Tijdens de pauze slaan ze een babbeltje met de bewoners, oud en jong samen vormen een mooie wisselwerking in deze kille periode.”

15:45