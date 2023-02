Ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Berchem richting Gent: 10 minuten file vanaf Merksem

Merksem Merksems Speelkas­teel ook dit jaar geopend tijdens schoolva­kan­ties

Speelkasteel is ondertussen een gevestigde waarde in Merksem. Dit initiatief van jeugddienst Merksem zorgt ervoor dat kinderen tussen 3 en 11 jaar zich tijdens de schoolvakantie steeds goed kunnen amuseren. Ook tijdens de krokusvakantie volgende week is het Speelkasteel geopend.