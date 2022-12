Ongeval op Antwerpse Ring in Berchem richting Nederland: 35 minuten file vanaf Sint-Anna-Linkeroever

Antwerpen Fransman die inreed op politie aangehou­den wegens poging doodslag

De 24-jarige Fransman die gisteren bij het uitrijden van de Kennedytunnel inreed op een politiewagen, is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging doodslag. De man was na de aanrijding te voet gevlucht maar werd in de bosjes rond het Galgeweel toch ingerekend.

30 november