Ongeval op Antwerpse Ring in Berchem: 25 minuten file vanaf Kennedytunnel

Autodeelbe­drijf Miles Mobility lanceert vloot in Antwerpen

Autodeelbedrijf Miles Mobility is vanaf vandaag ook actief in Antwerpen, nadat het eerder in ons land ook al een vloot lanceerde in Brussel en Gent. Het gaat om een free floating dienst, dus zonder vaste standplaatsen, waarbij je betaalt op basis van het aantal gereden kilometers (en niet minuten).