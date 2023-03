Nieuw skatepark op komst in De Villegaspark

De zoektocht naar een geschikte locatie was een uitdaging. “Enerzijds moest de plek makkelijk en veilig bereikbaar zijn voor jongeren. Anderzijds wil het district het skatepark niet pal in een woonbuurt plaatsen. De keuze viel op het De Villegaspark, meer bepaald de zone waar nu een speeltuig staat, in de hoek die grenst aan de Singel en school De kRing. We voorzien daarbij aan de noordelijke grens van het skatepark een verhoogde groene zone. Zo neemt het skatepark het zicht op het park niet weg en kunnen we het geluid tot een minimum beperken. Het speeltuig in deze zone wordt verplaatst of vernieuwd”, klinkt het bij het district.