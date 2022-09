Natuurgebied Wolvenberg-Brilschans erkend als stedelijk natuurreservaat

BerchemHet natuurgebied Wolvenberg-Brilschans in Berchem is aan de lijst van stedelijke natuurreservaten toegevoegd. Dat meldt het kabinet van schepen voor Groen Els van Doesburg (N-VA). Die lijst telt nu zes natuurreservaten, samen goed voor ruim 360 hectare beschermde natuur op stedelijk grondgebied.

Antwerpen is een aantal natuurreservaten rijk, waaronder De Oude Landen, de Bospolder en het Ekers Moeras in Ekeren, Groen Neerland in Wilrijk en de Hobokense Polder. De stad voegt nu ook het perceel Wolvenberg-Brilschans in Berchem aan haar lijst van reservaten toe.

In een natuurreservaat worden planten en dieren extra beschermd. Bezoekers mogen er de rust niet verstoren, geen planten plukken en het gebruik van meststoffen of pesticiden zijn verboden.

Natuurpunt, dat de natuurreservaten in Antwerpen beheert, is tevreden. “Het natuurgebied Wolvenberg-Brilschans is gedeeltelijk ingesloten door de ring en de Singel”, zegt Koen Van Keer, voorzitter van Natuurpunt Antwerpen Stad en co-conservator van Wolvenberg-Brilschans. “Toch is het een uitstekende plek voor heel wat dieren en planten. Dat heeft onder meer te maken met de ligging tegen de groene spoorwegberm, die een ecologische verbinding vormt rond Antwerpen.”

400 verschillende plantensoorten

“Het bosgedeelte is een veilige plek voor bunzings en wezels. Meer dan 300 soorten vlinders en nachtvlinders vinden er een plekje”, gaat Van Keer verder. “De vijver krioelt van inheemse vissoorten, waaronder snoek. Kikkers en salamanders leven in de poeltjes. Ook heel wat vogels zoals aalscholver, ijsvogel, groene specht en sperwer hebben er een nestplaats of zoeken er voedsel. En er groeien meer dan 400 verschillende plantensoorten, waaronder vier verschillende orchideeën.”

De stad Antwerpen maakt van de gelegenheid gebruik om alle erkenningen te herbevestigen. Zo mag de stad ook in de toekomst de bestemming van deze terreinen niet wijzigen en blijven die natuurreservaten dus voor volgende generaties bewaard.

De beslissingen van het Antwerpse schepencollege worden nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

