Na breuk in waterleiding in Berchem: Ringfietspad weer open

Turnhout/Lille/Antwerpen Sportieve studente Anouk Waumans stapt mee in pop-up Lèffi d’Anvers op Antwerpse Groen­plaats met eigen brand ‘Geminian’

De sportieve studente biomedische wetenschappen Anouk Waumans stapt mee in pop up Lèffi d’Anvers. Ze verkoopt in de Grand Bazar Antwerp op de Groenplaats haar eigen brand ‘Geminian’. Daarmee geeft ze kleding en spiegels een eigen touch.

7 november