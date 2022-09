Mysterie in buurtpark De Veldekens: waar komt al dat steenpuin plots vandaan?

BerchemDe buurtbewoners van De Veldekens staan voor een mysterie: hoe vaak zij of stadsarbeiders er ook afval gaan oprapen, er verschijnt steeds – en blijkbaar vanuit het niets – nieuw steenpuin in het buurtparkje in de wijk. Het blijkt over een fysisch proces te gaan, nadat de bodem er omgewoeld werd voor een heraanleg.

In 2008 werd er in Berchem een nieuwe wijk opgeleverd, De Veldekens. In het midden van de buurt: een buurtparkje waar geen bomen meer groeien. “Het district wilde er een groen parkje van maken, maar alles wat er geplant werd, ging kapot”, vertelt een buurtbewoner van De Veldekens. “Blijkt dat er ooit een aannemer hier wat afval in de grond heeft gestoken, en dat opgehoogd heeft met goede grond. Er lag dus een berg afval onder het park, waardoor er niets groeide. Het district heeft het park omgewoeld deze zomer, maar er komt telkens weer afval naar boven. We weten niet wat er nog allemaal in de grond zit: wie weet wel asbest.”

Volledig scherm In het parkje van de Veldekens komt steenpuin en afval naar boven. © Klaas De Scheirder

Bodemonderzoek

Districtsburgemeester Evi Van der Planken (N-VA) verzekert dat er geen asbest in de grond zit in De Veldekens. “We hebben een bodemonderzoek gedaan in het buurtpark, omdat we inderdaad merkten dat er niet veel groeide. Bleek dat er heel wat steenpuin in de grond zat. Er is dus geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. We hebben de grootste stukken steenpuin afgevoerd en hebben de bodem omgewoeld tot 1 meter 20 diep, zodat er meer zuurstof in de grond kan om ervoor te zorgen dat er in de toekomst meer groeikansen zijn voor groen. Dan hebben we compost door de grond gemengd, en er een extra compostlaag opgelegd.”

En toch komen er soms nog kleine stukjes steenpuin naar boven. “Wat nu gebeurt, is een fysisch proces”, vertel Van der Planken. “Als je bodemwerken doet en er daarna een toplaag oplegt, zakt die laag en komt het puin dat nog in de diepere lagen zat, naar boven. De groendienst komt elke week afval opruimen in het parkje, maar het is een proces dat nog wel eventjes zal duren. Dit najaar willen we opnieuw proberen om groen te planten in het park: het is de bedoeling om van De Veldekens een biodivers en ecologisch park te maken.”

Volledig scherm In het parkje van de Veldekens komt steenpuin en afval naar boven. © Klaas De Scheirder

