Middenrijstrook versperd op Antwerpse Ring te hoogte van Berchem

Deze cognac handtassen blijven jarenlang mooi. 4 tips om de tas te vinden die bij jou past

Op zoek naar een handtas die bij élke outfit past? Een cognac handtas is de gedroomde fashion kameleon. Mooi bij tijdloos zwart, beige of wit en de perfecte balansbrenger bij trendy lila, fuchsia of nachtblauw. Hoe je jouw perfecte exemplaar kiest? Enkele tips.

10 juni