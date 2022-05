Man drijft brommer op met verstopte chip en afstandsbediening

MORTSEL Blijft circulatie­plan in Mort­sel-Dorp overeind? Stad maakt eerste balans op van proefpro­ject

Het proefproject van de verkeerscirculatie in Mortsel-Dorp is afgerond. Het stadsbestuur gaat nu samen met een studiebureau in kaart brengen of de ingrepen van het laatste half jaar hun werk hebben gedaan in de door sluipverkeer geplaagde dorpskern rond de Sint-Benedictuskerk. Daarna wordt beslist of het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat al dan niet nog een toekomst heeft.

6 mei