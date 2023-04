Man (52) doodgestoken in Berchem

Slimme camera in krantenwin­kel beslist of je oud genoeg bent om tabak te kopen, maar hoe onfeilbaar is die?

Een zeventienjarige die een slof sigaretten wil kopen in de gazettenwinkel? Die moet voortaan voor een slimme camera gaan staan. Het gaat om een proefproject dat voorlopig in de Antwerpse krantenwinkel De Koerant loopt. Het levert er grappige situaties op: “Vaste klanten wilden met de computer testen hoe jong ze er nog uitzien”, lacht uitbater Erik Van Olmen. Maar bij onze eerste test ontdekken we ook meteen een achterpoortje. En nog een. En nog een.