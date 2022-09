Heraanleg Borsbeeksebrug vlakbij station Antwerpen-Berchem begint maandag

Elke dag passeren duizenden voetgangers, fietsers en auto’s de lange Borsbeeksebrug, op weg van en naar station Antwerpen-Berchem of de site Post X, waar wordt gewerkt aan het gloednieuwe gebouw van de Antwerpse lokale politie. Om die route voor iedereen verkeersveiliger te maken, krijgt de straat nu een grondige heraanleg. ​Eindelijk, zou je zeggen. Want al sinds 2017 is er sprake van een heraanleg. Het gaat om de delen aan weerszijden van de brug over de Ring. Voor die brug zelf is een renovatie van haar constructie nodig, een project van het Agentschap Wegen en Verkeer dat later zal ingepland worden.