Half uur file op Antwerpse Ring richting Nederland vanaf Kennedytunnel: drie rijstroken versperd ter hoogte van Berchem

MIJN TUIN. Kunstenaar Paul Van Hoeydonck (97) over zijn Japanse tuin in Wijnegem: “Niet zoals in de ‘boekskes’, maar juist wat tropisch”

Bij een excentriek figuur hoort een excentrieke tuin. Althans zo blijkt het geval in een landelijke villa in de Reuterslaan in Wijnegem, waar kunstenaar Paul Van Hoeydonck (97) al sinds de jaren ‘50 zijn toevluchtsoord vindt. En hij niet alleen: over de jaren werden diverse kunstcritici, Amerikaanse beroemdheden en zelfs koningin Mathilde in dit Japans paradijs ontvangen. Onze krant kreeg een unieke inkijk in zijn tropische parel in de Zuiderkempen. “Het zwembad ben ik beginnen graven uit pure woede”, klinkt het.