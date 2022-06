Drie vrouwen op heterdaad betrapt bij inbraak in Berchem: “Ze werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex”

AntwerpenDe politie heeft donderdag drie vrouwen van 21, 27 en 45 jaar gearresteerd. Ze werden op heterdaad betrapt bij een inbraak in de Groenenborgerlaan. In hun wagen werden schroevendraaiers gevonden. Een van hen stond geseind met een bevel tot gevangenneming.

De lokale recherche eigendommen was donderdag aanwezig in de buurt van de Fruithoflaan, de Ringlaan en de Groenenborgerlaan. In die omgeving zijn de laatste tijd verschillende inbraken gepleegd. De speurders vermoedden dat de daders behoren tot een rondtrekkende bende. In veel gevallen forceerden de dieven een raam of een deur en gingen ze aan de haal met juwelen.

Rond de middag werd de aandacht van de onderzoekers getrokken door een auto die aan de Groenenborgerlaan geparkeerd stond. “Aan boord zaten twee dames die de buurt goed in de gaten hielden. Eén van de vrouwen stapte uit en begaf zich naar de toegangsdeur van het gebouw. Ze werd binnengelaten door een dame die al binnen was. Korte tijd later kwamen de twee opnieuw naar buiten. Deze keer met een versnelde pas. De twee leken nerveus, stapten in de klaarstaande wagen en reden weg”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.

Inbraakschade

De recherche deed onmiddellijk nazicht in het gebouw en vond recente inbraakschade aan een van de voordeuren. Aanwezige bewoners verklaarden dat ze geluiden hoorden en dus werd het vermoeden van de speurders bevestigd. De politie liet niets aan het toeval over en was het voertuig al achterna gereden. “Wat verderop is de wagen gestopt en werden de drie inzittenden gecontroleerd. Bij een van de vrouwen en in de auto vonden de speurders schroevendraaiers. De onderzoekers hebben aanwijzingen dat de aangebrachte schade daardoor veroorzaakt werd. De politie vond ook nog ander bezwarend materiaal. De auto was voorzien van een vervalste kentekenplaat.”

De verdachten van 21, 27 en 45 jaar zijn ter plaatse gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex waar ze verhoord werden. De drie zijn geen onbekenden voor de politie en het gerecht. Een van hen stond zelfs nog geseind met een bevel tot gevangenneming en werd onder meer internationaal gezocht voor inbraken in Duitsland.

