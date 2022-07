Defect voertuig op Antwerpse Ring richting Nederland ter hoogte van Berchem

Aartselaar Aartsela­ren­aar slechts matig tevreden over diftar: “We moeten blijven informeren over sorteren en composte­ren”

De resultaten van de burgerbevraging over het diftar-systeem zijn bekend. Met een tevredenheidsscore van slechts 5,2 op 10 is het volgens oppositiepartij Open Vld duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Ook schepen van Afval Hans Cops (Groen) ziet nog marge voor verbetering, maar is wel overtuigd van de voordelen van het systeem. “Ons huishoudelijke afval is van 160 ton naar 81 ton per maand gegaan.”

15 juli