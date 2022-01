De kleinste kamertjes met een verhaal: Camille (23) zoekt bijzondere wc's voor schoolproject

BerchemEen wc vol kleurrijke blikjes, oude spreuken of Playboyposters? Het is eens iets anders dan wat magazines en een toilethouder. Camille Vanuxem (23) uit Berchem is voor haar eindwerk op zoek naar de meest unieke wc’s in Vlaanderen, en ging er al een heel aantal bezoeken.

Camille studeert de Ba-na-Ba Toegepaste Audiovisuele Communicatie aan Thomas More in Mechelen, en maakt voor haar eindwerk wel een heel originele documentaire: ze gaat op zoek naar mensen met een bijzonder toilet. “De meeste van mijn medestudenten kozen voor een serieus onderwerp, zoals vluchtelingen of armoede, maar ik wilde iets luchtigs doen”, vertelt Camille. “Zelf heb ik een heel saai toilet, maar mijn oma is bijvoorbeeld zot van Afrika en heeft haar wc volgehangen met Afrikaanse maskers. Ik ken nog wel een aantal mensen in mijn omgeving met zo’n bijzondere wc, die vaak ook wel iets zegt over het leven van die mensen.”

Levensverhaal

Dus deed Camille een oproep via enkele Facebookgroepen. “Daar heb ik best wel wat respons op gehad, ik kreeg bijna 100 reacties uit heel Vlaanderen. Het is blijkbaar toch wel iets wat veel mensen doen, hun toilet speciaal inrichten. Ik kan ze helaas niet allemaal verwerken in mijn reportage, ik kies er uiteindelijk drie uit waar ik ga filmen en het bijzondere levensverhaal van de eigenaar vertel aan de hand van hun toilet. Het is een rubriek die bijvoorbeeld bij Iedereen Beroemd zou passen.”

De definitieve selectie van de drie uitverkoren wc’s is nog niet gemaakt, maar Camille bezocht er al heel wat. In maart is ze van plan om haar reportage te draaien. Wie zelf een uniek wc heeft met een tof verhaal, kan Camille mailen via hetkleinkamertje@gmail.com

Volledig scherm Een WC vol wijsheid! Nike heeft uit nostalgie naar de spreuken die bij haar grootouders ophingen, haar toilet op dezelfde manier ingericht. © rv

Volledig scherm Leen is zot van alles wat met Halloween, het hiernamaals te maken heeft… Onder het motto ‘Holy shit’ hing ze haar WC-muren vol met kruisbeelden en iconen. © rv

Volledig scherm Geert heeft sinds 20 jaar de droom om met een bootje de Leie af te varen. Tot op de dag van vandaag blijft die wens onvervuld, maar hij haalt evenveel plezier uit het decoreren van zijn WC als een echte kajuit. De zee -en meeuwgeluiden die door een box knallen, krijg je er gratis bij. © rv

Volledig scherm Regina vergeet al haar zorgen op het toilet. Via de postkaartjes reist ze elke dag naar zonnige bestemmingen. © rv

Volledig scherm 5 jongens op kot in Leuven besloten om hun wc vol te plakken met oude Playboy-posters. Hun poetsvrouw weigert sindsdien om hun wc te poetsen. © rv