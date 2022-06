Dakpannen van Berchemse school vliegen in het rond door landend vliegtuig: “Dit komt voor aan alle luchthavens”

Het incident gebeurde vrijdag omstreeks 18 uur bij kleuter- en basisschool Het Hinkelpad. Een vliegtuig dat aan het landen was op de luchthaven in Deurne, veroorzaakte turbulentie. “Er ontstonden kleine wervelwinden aan de uiteinden van de vleugels. Normaal worden die door de wind verspreid, maar omdat het windstil was kwamen ze toch tot de grond en hebben ze de dakpannen opgetild”, zegt luchthavencommandant Wim Verbist. Het ging niet om een vliegtuig dat te laag vloog. “Het vliegtuig volgde de normale landingsroute. Wat is gebeurd, is een klassiek fenomeen dat voorkomt op alle luchthavens. In Borsbeek verschuiven er een aantal keren per jaar dakpannen van huizen, in Deurne is dat minder vaak het geval.”