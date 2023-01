Buurtprotest tegen “megalomaan bouwproject” loont: ontwikkelaar trekt aanvraag voor ontwikkeling Berchems Mariahof in

De ontwikkeling van de site Mariahof is ingrijpend. Zo wordt het centrale, historische gedeelte van woonzorgsite Sint-Maria gerenoveerd. De gebouwen van Bpost en Belgacom worden afgebroken. In de plaats komt een de nieuwbouw met drie kantoorgebouwen van maximaal acht bouwlagen en een ondergrondse parkeergarage.

Ondanks ongunstig advies van de provinciale onderzoekscommissie en de brandweer keurde het Antwerpse stadsbestuur de omgevingsvergunning in mei vorig jaar tóch goed. Een beslissing waar de bewoners zich niet bij neerlegden.

Ingetrokken

‘Geen 8 Hoog’ reageert verheugd, maar is tegelijk op zijn hoede. “De kans is reëel dat de projectontwikkelaars in de (nabije) toekomst een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning zal indienen bij de stad Antwerpen”, klinkt het. “We roepen de ontwikkelaar, het district Berchem en de stad Antwerpen dan ook op om de inrichting van de site Post/Proximus te herdenken tot een project op maat van de buurt.”