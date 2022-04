Bestuurder zaagt veringen door en verwijdert airbag: wagen getakeld

ANTWERPEN “Stilzitten is niks voor mij, ik word daar ambetant van”: KOCA vzw helpt jongvolwas­se­nen met autisme aan werk

Kansen creëren op de arbeidsmarkt. Dat is de missie van de werking ZuidAs binnen de groep Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA). Zaterdagmiddag palmden tientallen jongvolwassenen met autisme de Fransenplaats in voor een gezellig buurtmarktje en jobbeurs. “Een droomjob heb ik niet, ik pak alles aan, laat me maar gewoon bezig zijn, of ik word onnozel.”

