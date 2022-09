Berchemse kinderen lanceren samen met Marthe van K3 spel van Child Focus

BerchemHoog bezoek in Stedelijke Basisschool Leopold III in Berchem vandaag. Marthe van K3 kwam er langs om het spel ‘Max 24/7' te lanceren, een pedagogische tool van Child Focus gericht op scholen. Het spel draait rond ‘Max, de vertrouwenspersoon’. “Het is de ambitie dat elk kind tussen 10 en 12 jaar oud een vertrouwenspersoon, een Max, in zijn of haar omgeving heeft”, klinkt het bij Child Focus.

“Maar hoe vind je dan een Max?”, vraagt een van de leerlingen van Stedelijke Basisschool Leopold III. “Dat voel je wel aan”, aldus Marthe De Pillecyn, K3'tje en ambassadeur bij Child Focus. “Je hoeft niet per se op zoek te gaan naar een Max, maar op een bepaald moment ga je wel merken dat een bepaalde leerkracht, vriend of vriendin iemand is tegen wie je alles kunt zeggen en waarbij je altijd terecht kunt. Dan weet je: dat is mijn Max.”

Volledig scherm Marthe van K3 kwam op bezoek bij Stedelijke Basisschool Leopold III. © Tessa Kraan

Nieuwe leerlingen

Vandaag stelde Child Focus het nieuwe samenwerkingsspel ‘Max 24/7' voor in de school in Berchem. Het spel moet jongeren van 10 tot 12 jaar inspireren om een luisterend oor te vinden en te zijn. De spelers leren negen ‘nieuwe leerlingen’ kennen, elk van deze personages kampt met een situatie waarbij hij/zij zich niet goed voelt, vaak gelinkt aan problemen online of aan een wegloopsituatie. Het is aan de spelers om deze nieuwe leerlingen te helpen door kennis te maken met de personages, mogelijke acties te bespreken, te zoeken naar vertrouwenspersonen ... Op het einde van het spel krijgen de leerlingen een Max-kit: een set van twee sleutelhangers die de kinderen kunnen gebruiken om iemand uit hun omgeving te vragen om hun Max te zijn. Het spel wordt begeleid door één van de 40 speciaal opgeleide vrijwilligers van Child Focus, en is bedoeld voor klassen van het 5e en 6e leerjaar.

Volledig scherm Kinderen van Stedelijke Basisschool Leopold III spelen het spel Max 24/7. © Tessa Kraan

Vertrouwenspersoon

“Child Focus wordt alsmaar meer gecontacteerd door jongeren die kampen met problemen gelinkt aan online veiligheid”, aldus Selyna Ayuso Ferrandiz, woordvoerder van Child Focus. “Zo openden we 129 nieuwe dossiers van grensoverschrijdende sexting, 91 van sextortion en 43 van grooming in 2021. Doorheen vrijwel alle ernstige dossiers merkt Child Focus een rode draad: de minderjarige had niemand om in vertrouwen te nemen. Dat zien we ook in de verhalen van jongeren die weglopen. Jongeren zitten soms in de knoei met zichzelf, velen praten te weinig over wat ze meemaken en zoeken te weinig hulp.”

Child Focus lanceerde daarom vorig jaar het project ‘Max, de vertrouwenspersoon’, met de ambitie dat elk kind tussen 10 en 12 jaar oud een vertrouwenspersoon, een Max, heeft in zijn of haar omgeving. “Een Max is iemand die je 100% kunt vertrouwen en met wie je kleine vragen of bezorgdheden maar ook grote twijfels en problemen kunt delen. Door kinderen te stimuleren om aan een volwassene uit hun omgeving de vraag te stellen om hun Max te zijn, willen we alvast een goede basis leggen, de deur op een kier zetten om problemen, twijfels of bezorgdheden makkelijker te bespreken als ze zich voordoen.”

Volledig scherm Kinderen konden vandaag ook op de Max-klimmuur van Child Focus klimmen. © Tessa Kraan

