Auto in brand gestoken in Berchem, vermoedelijk daad in het drugsmilieu

Hoe de auto precies in brand werd gestoken, moet nog onderzocht worden. Wat het parket wel al kan meegeven is dat de feiten in de Deken De Winterstraat- parallel met de Fruithoflaan in Berchem- wellicht door en in het drugsmilieu gepleegd werden: “Dit is een vermoedelijk geweldincident gerelateerd aan het drugsmilieu”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “De brandweer is ter plaatse gekomen om de auto te blussen. Het labo is er nog steeds gezien we uitgaan dat dit incident kadert in een groter geheel en het niet louter om de auto te doen is.”