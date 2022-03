Advocatenkantoren Agio en Crowe Spark bundelen krachten onder één vlag

“Crowe Spark en Agio Berchem hebben de afgelopen jaren de samenwerking geïntensifieerd”, klinkt het bij managing partners Katrien Crauwels en Koen Clonen. “We hebben elkaar beter leren kennen en gemerkt dat die gezamenlijk aanpak werkt. Dat we nu samengaan onder dezelfde vlag Crowe Spark, is een logische volgende stap in dat samenwerkingsproces. Beide kantoren geloven sterk in een multidisciplinaire aanpak met een focus op kwaliteit, specialisatie en betrokkenheid. Zo kunnen we in elk dossier de meest optimale oplossing aanbieden, op maat van de klant en rekening houdende met diens specifieke behoeften.”