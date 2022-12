16-jarige jongen overleden na steekpartij in Berchem

BerchemEen minderjarige jongen is vanochtend levensgevaarlijk gewond geraakt nadat een ruzie ontaardde. Er is sprake van een groepje andere jongeren dat het slachtoffer achtervolgde, waarna een van hen de jongen zou hebben neergestoken. Het slachtoffer is inmiddels overleden, dat werd bevestigd door de politie.