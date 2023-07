Zware knieblessure houdt Kylian Hazard zes maanden aan de kant, vrijdag volgt operatie

Voetbal Jupiler Pro League Edward Still wil van KV Kortrijk opnieuw een subtopper maken: “Niet naar hier gekomen om degradatie­voet­bal te spelen”

KV Kortrijk stelde afgelopen zaterdag Edward Still (32) aan als hoofdcoach. Tijdens de eerste trainingen legde hij er meteen duchtig de pees op. Woensdagavond mocht Still ook voor de eerste keer juichen. Dankzij twee doelpunten van Mbayo legde KVK promovendus RWDM met 2-1 over de knie. “Kortrijk is een club met een geweldige geschiedenis.”