Zulte Waregem wint match die het moest winnen tegen KV Mechelen met Vormer als grote roerganger

Staat Ruud Vormer meteen aan de aftrap? De vraag die alle fans van Zulte Waregem zich stelden, kreeg een uur voor de wedstrijd een positief antwoord. Dat ook Christian Brüls meteen de basis haalde van Essevee, was geen verrassing. De impact van het nieuwe middenveldduo van de fusieclub liet zich meteen gevoelen. Zulte Waregem trok in het offensief en klom ook snel op voorsprong. Rommens had dit seizoen nog nooit de kans gekregen om zijn traptechniek op een vrijschop van net buiten de zestien te tonen. Nu was het Vormer die meteen voor diepgang zorgde en goed een fout uitlokte. De parel in de kruising van doelman Thoelen (die de zieke Coucke verving) zette de Elindus Arena meteen in vuur en vlam.