Zulte Waregem weet weer wat winnen is: Essevee verslaat aartsrivaal KV Kortrijk met 1-3

Jupiler Pro LeagueHet is Zulte Waregem gelukt. Essevee kon eindelijk nog eens winnen. Hun vorige overwinning dateerde van 23 juli - toen versloegen de troepen van Mbaye Leye Seraing met 2-0. Deze keer legde het aartsrivaal KV Kortrijk over de knie. KVK kwam nochtans op voorsprong, maar de Kerels gaven de wedstrijd volledig uit handen en delfden met 1-3 het onderspit.

Mbaye Leye veranderde zijn elftal op maar liefst zes plaatsen. Vooral de keuze voor Bostyn in doel was opvallend. Essevee-legende Sammy Bossuyt moest dus tevreden zijn met een plaatsje op de bank. Ook vorig seizoen verscheen hij in het Guldensporenstadion niet aan de aftrap - pijnlijk. Bij de thuisploeg waren er geen verrassingen. Er was slechts één wijziging in vergelijking met de partij tegen Racing Genk. Dessoleil verving de geblesseerde Radovanovic.

KV Kortrijk schoot het best uit de startblokken en kon dreigen via Avenatti en Lamkel Zé, maar het was Zulte Waregem die de eerste reuzenkans kreeg. Fadera moest de bal enkel maar binnentikken aan de tweede paal, maar de Gambiaan miste onbegrijpelijk. Na die mogelijkheid van Fadera was het opnieuw al KV Kortrijk wat de klok sloeg. De Kerels kwamen dan ook oververdiend op voorsprong. Aanvoerder D’Haene zwiepte de bal voor doel en Keita trof spectaculair raak. Een fantastische hakbal van de Malinese middenvelder - die iedere match beter en beter wordt. Fadera leek voor de rust nog de bordjes in evenwicht te hangen, maar Watanabe keerde zijn poging nog van de lijn.

Volledig scherm © Photo News

Zulte Waregem kwam uitstekend uit de kleedkamer. Ilic moest goed tussenkomen op een kopbal van Derijck en Fadera trapte voorlangs. Een paar minuten later raakte Vigen de lat. Op het uur kreeg Essevee loon naar werken. Tambedou trapte de gelijkmaker tegen de netten. En amper vijf minuten later stonden ze zelfs op voorsprong. Offor knikte de 1-2 voorbij Ilic in doel. De weer opgeviste Zinho Gano zette in de slotfase nog een strafschop koelbloedig om. Zulte Waregem blijft laatste, maar nadert wel tot op twee punten van aartsrivaal KV Kortrijk. Het uitvlak ontplofte na de match. Leye zal vannacht goed slapen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

