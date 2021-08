Zulte Waregem pakt dankzij twee goals van Vossen de drie punten in Oostende

KV Oostende en Zulte Waregem namen gezamenlijk afscheid van hun overleden “petit général” Franck Berrier met een beklijvend eerbetoon, nadat eerst ook de naar Bologna vertrokken Arthur Theate door het KVO-publiek werd uitgezwaaid.

Veel emoties dus voor de aftrap, en ook in de wedstrijd zelf sloeg de vlam meteen in de pan. Interim-kapitein David Hubert begon aan zijn 250ste wedstrijd in eerste klasse met een perfecte bal in de loop van Jelle Vossen, die Guillaume Hubert gekruist vloerde voor zijn vijfde van het seizoen: 0-1 na amper vijf minuten, voor Zulte Waregem kon de partij niet beter beginnen.

Volledig scherm Jelle Vossen scoort de 0-1. © BELGA

Oostende was gestart met twee grote spitsen, met Kvasina in de plaats van Ambrose, en deed meteen grote inspanningen om de achterstand weg te gommen. Tanghe kopte via de bovenkant van de lat over, Bätzner krulde de bal nipt te hoog en een vrijschop van D’Arpino moest door Bostyn gekeerd worden. De doelman van Zulte Waregem zag ook Kvasina hard over knallen en Gueye even hard voorlangs koppen.

KVO beloont zichzelf niet

De bezoekers staken nog twee keer de neus aan het venster. Hubert zweefde een kopbal van Gano uit zijn doelvlak en ging gepast in de voeten van Srarfi toen de Tunesiër op links was uitgebroken.

Volledig scherm KV Oostende-coach Alexander Blessin. © BELGA

De tweede helft werd een half uur lang een belegering van het Waregemse doel, waarbij de bezoekende defensie alle ledematen benutte om de bal uit het doelvlak te houden. De Diaz Arena schreeuwde om een strafschop toen het leer ook tegen een hand werd aan geknald, maar ref Van Driessche ging er niet op in. Bostyn hield zijn ploeg nogmaals overeind toen Kvasina alleen op hem afkwam. KV Oostende werd voor zijn ongebreidelde aanvalsdrift niet beloond.

Bij het ingaan van het slotkwartier kwam Essevee eindelijk even onder de Oostendse druk uit, maar zowel Gano als Vossen (met een retro zowaar) lieten na om de trekker over te halen na een goeie tegenstoot van Vigen. Uiteindelijk was het de ingevallen Kutesa, pas overgekomen van Reims, die de bal panklaar legde voor Jelle Vossen.

Volledig scherm Jelle Vossen juicht. © BELGA

Volledig scherm Makhtar Gueye. © Photo News

Volledig scherm Een opstootje. © Photo News

