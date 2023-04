Zulte Waregem kan na 18 jaar uit eerste klasse vallen, maar zwicht niet voor buitenlands geld

Ayase Ueda, de verlegen spits die in de schaduw té goed werd voor Cercle: “Mijn sportief directeur telt het geld al”

Dankzij een prachtprestatie van Ayase Ueda kon Cercle Brugge zaterdagavond STVV over de knie leggen. De Japanse spits treedt helemaal op het voorplan bij de Vereniging en zit dit seizoen in de competitie al aan 17(!) goals. De sluipschutter knalde groen-zwart de voorbije weken helemaal terug in de strijd om de Europe play-offs en zijn naam prijkt op steeds meer scoutinglijstjes. Hij is stilaan té goed voor de Bruggelingen.